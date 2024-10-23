Владелец OKKO начал строительство нового "Буковеля"

Проект горного курорта GORO Mountain Resort ОККО

Компании владельца OKKO Group Виталия Антонова начали строительство первой очереди горного курорта во Львовской области.

Об этом говорится в релизе ОККО, который есть в распоряжении ЭП.

Горный курорт GORO Mountain Resort будет расположен у подножия горного массива Высокий Верх на высоте 650 м над уровнем моря, вблизи сел Волосянка и Верхняя Рожанка, входящих в Славскую ОТГ, Львовской области.

Общая площадь курорта составит почти 1200 га, из которых 360 га запланировано для горной и лыжной инфраструктуры, а более 800 га - для развития гостиничных, коммерческих и рекреационных объектов.

Реклама:

На территории планируют в течение 15 лет построить 41 лыжную трассу, а также возвести самую длинную в Украине канатную дорогу длиной в 2,8 километра и лыжную трассу в 3,8 километра. В целом группа ОККО планирует построить 25 отелей на 5500 номеров.

Первая очередь GORO площадью 127 га начнется возле села Волосянка, расположенного в 5 км от поселка Славское. На данный момент уже началось строительство Welcome Centre и нижней станции гондольной канатной дороги.

Кроме того, будет предусмотрено 10 лыжных трасс длиной 13 км с 50 га заснежения и два кресельных подъемника.

Реклама:

В первую очередь построят пять гостиничных комплексов на 1100 номеров вместе с рекреационной инфраструктурой со спа-зонами, бассейнами, ресторанами, детскими и бизнес-зонами. Завершение строительства первой очереди планируется в 2028-2029 годах.

Общие инвестиции в горный курорт ОККО оценивает в 1,5 миллиарда долларов, из которых 1 миллиард планируют привлечь от инвесторов.

Напомним:

Владелец концерна Галнафтогаз Виталий Антонов начинает строительство круглогодичного курорта в поселке Славское Львовской области.

С начала 2017 года компания ОККО-Ритейл, входящая в Галнафтогаз, сменила регистрацию юрлица со Львова на Славское и теперь платит налоги в бюджет поселка.

Компании львовского бизнесмена и владельца корпорации OKKO Group Виталия Антонова в течение 2020 года получили более 300 гектаров земли на территории Славской ОТГ.

Местные бизнесмены тогда были не в восторге от идеи строительства огромного горнолыжного курорта, которій планировалось сделать больше "Буковеля".