Украина увеличила экспорт агропродукции на более чем четверть: причина

За девять месяцев 2024 года Украина экспортировала 48,9 млн тонн агропродукции на общую сумму 10,5 млрд долл.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Объемы экспорта агропродукции Украины увеличились на четверть год к году, а их стоимость выросла на 1,4 млрд долл.

Отмечается, что основной причиной такого роста стало восстановление морского сообщения. Благодаря этому по состоянию на среду 89% от общего объема экспорта агропродукции было осуществлено морским видом транспорта.

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На суше экспортеры предпочитают железную дорогу, лишь 2% перемещается автомобилями.

В то же время, 80% всей импортируемой агропродукции попало в Украину автотранспортом, около 18% - морем и почти 2% - по железной дороге. В основном это связано с импортом из стран Европы.

Наибольшая доля в экспорте принадлежит зерновым культурам - 42,3 млн тонн на сумму 7,1 млрд долл. Другой существенной составляющей экспорта агропродукции являются семена и плоды масличных растений - 5 млн тонн, стоимостью 2,2 млрд долл.

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Между тем в Украину импортировали 978 800 тонн агропродукции на сумму 1,7 млрд долл. Почти половину всего импорта составляют съедобные плоды и орехи - 468 000 тонн, стоимостью 563,8 млн долл. Также ввозили овощи - 194 200 тонн (246,6 млн долл) и семена масличных растений - 50 200 тонн (346,5 млн долл).

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Напомним:

В январе-сентябре 2024 года Украина увеличила физические объемы экспорта товаров на 36,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 99,3 млн тонн.