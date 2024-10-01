Україна за три квартали збільшила фізичні обсяги експорту товарів на 36,2%

У січні-вересні 2024 року Україна збільшила фізичні обсяги експорту товарів на 36,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, до 99,3 млн т.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

За три квартали Україна експортувала майже 99,3 млн т продукції на суму 28,9 млрд дол, що на 6% більше, ніж за попередній період 2023 року.

"Позитивною є динаміка експорту у вересні в порівнянні з серпня поточного року. Маємо найбільший за квартал виторг – 3,2 млрд дол, хоч і скорочення фізичних обсягів експорту. Тобто, зростає експорт товарів з високою доданою вартістю", – зазначила перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

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За звітний період суттєве зростання експорту спостерігалося в металургії, зазначив заступник міністра економіки – Торговий представник України Тарас Качка.

Експорт напівфабрикатів з заліза досяг 1,5 млн т (+65,5% до аналогічного періоду минулого року), плоского прокату – 1,1 млн т (+86,2%), труб – 338 000 т (+52,2%), залізної руди – 25,2 млн т (майже удвічі більше +99,6%), цементу – 1,3 млн т (+31%).

Лідирує в експорті агропродукція. Найбільше за 9 місяців Україна поставила на зовнішні ринки: кукурудзи – 25,2 млн т (+16,2% до аналогічного періоду минулого року); пшениці – 16 млн т (+42,4%); соняшникової олії – 4,6 млн т; шроту – 3,6 млн т; м’яса птиці – 334 000 т на 708 млн дол; соків – 82 000 т на 160 млн дол (+65%).

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Зафіксовано зростання і в кондитерській галузі. За три квартали 2024 року на 29% збільшено постачання печива (190 млн дол), на 29% – шоколаду (169 млн дол) і на 28% – карамельок (151 млн дол).

За вересень Україна експортувала 24 700 т цукру на 127 млн дол. Загалом з початку року експорт цукру склав вже 476 000 т на суму 282 млн дол. Зростання в обсягах становить 60% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, відзначив Качка.

Нагадаємо:

У серпні цього року обсяг IT-експорту на 7% або ж 38 мільйонів доларів менший ніж у липні 2024 року і становить 507 мільйонів доларів - це найменший показник від початку повномасштабного вторгнення Росії.