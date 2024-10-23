Российский бизнес на миллиард гривен несмотря на санкции перешел к окружению главы Одесской области

Новым частным владельцем активов Игоря Наумца (слева) стал броварской бизнесмен Сергей Шапран (в центре), связанный с бывшим прокурором Киева, а ныне главой Одесской области Олегом Кипером

Бизнес российского бизнесмена в Украине Игоря Наумца стоимостью 1 миллиард гривен, несмотря на действие санкций СНБО и аресты, перешел к новому частному владельцу в обход государства, которое не проконтролировало сохранность заблокированных активов.

Об этом говорится в расследовании "Схем" (Радио Свобода).

Речь о многочисленных активах холдинга Наумца "Юнигран", который добывает полезные ископаемые из карьеров на Житомирщине и производит тротуарную плитку.

Как выяснили журналисты, новым частным владельцем этих активов стал броварской бизнесмен Сергей Шапран, связанный с бывшим прокурором Киева, а ныне главой Одесской области Олегом Кипером.

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Деятельность холдинга "Юнигран" попала в фокус внимания правоохранителей летом 2022 года, из-за чего активы холдинга были арестованы, а весной 2023 года против его владельца, гражданина РФ Игоря Наумца, были введены санкции СНБО.

Переход активов в другие частные руки вместо конфискации в пользу государства стал возможным благодаря тому, что судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк в нарушение юрисдикции снял с них арест, а прокурор в последний момент отказался от своей же апелляции на это решение, а также из-за отсутствия наказания за обход санкций в украинском законодательстве.

В комментарии журналистам подсанкционный бизнесмен Игорь Наумец подтвердил, что Сергей Шапран обещал ему решить его "проблемы с бизнесом" в обмен на долю 50%, но в итоге якобы "рейдернул" весь бизнес. А сам Шапран заявил "Схемам", что все сделки, которые он заключал, "являются законными".

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Как говорится в расследовании, летом 2022 года ГБР в сопровождении СБУ и при процессуальном руководстве ОГП открыли уголовное дело в отношении холдинга "Юнигран" по ряду статей - от "финансирования терроризма" и "создания террористической группы" до "уклонения от уплаты налогов".

По версии правоохранителей, компания, которой "руководил влиятельный российский бизнесмен", занималась "незаконной добычей из украинских недр в промышленных масштабах", а "свои миллионные доходы направляла на финансирование полномасштабной агрессии РФ и на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и на востоке Украины".

Весной 2023 года были введены санкции СНБО против основателя "Юниграна" Игоря Наумца, его советницы гражданки Британии Елены Калпы, на которую пытались перезаписать активы Наумца после открытия уголовного дела, а также против ряда кипрских фирм, владеющих украинскими компаниями холдинга.

Наумец ранее проживал на две страны - в России и Украине, где вел бизнес по добыче ископаемых и продаже стройматериалов в течение десятилетий. "Юнигран" продавал украинские ископаемые российским частным предприятиям и государственным структурам.

Как выяснили журналисты, холдинг вывозил добытые в Украине ископаемые в Россию до конца декабря 2021-го года. Часть фирм Наумца в России уже ликвидирована, но по состоянию на сейчас там продолжают работать четыре компании, связанные с его семьей или приближенными к нему людьми. Три фирмы занимаются торговлей стройматериалами, перевозкой грузов и управлением недвижимостью, четвертая - это частная клиника в Московской области, которой руководит дочь Наумца.

"Схемы" исследовали, что два предохранителя, введенные украинской властью - аресты и санкции - не сработали, ведь в итоге активы бизнесмена с паспортом РФ на миллиард гривен получило не государство, а новый частный владелец. В уголовном деле, в рамках которого прокуроры отмечали возможную дальнейшую конфискацию активов, по решению судьи Печерского суда Сергея Вовка был снят арест с имущества, а Офис генпрокурора отказался от своей же апелляции на это решение. В ОГП на просьбу "Схем" объяснить такие действия - пока не ответили.

В начале 2024 года, через месяц после снятия ареста, часть имущества: земельные участки, комплекс зданий, спецтехника, вагоны - по заниженной стоимости через цепочку фирм перешла в собственность структур Сергея Шапрана.

Шапран, говорится в расследовании, это бывший депутат Броварского городского совета.

"Схемы" выяснили, что для вывода активов Шапран и один из менеджеров части компаний Наумца Владимир Соцков создали три новые фирмы „Юни Сервис", „Юни Люкс" и „Юни Стоун Плент". Эти компании, в свою очередь, приобрели активы "Юниграна" у фирм-посредников "Мартен Локс" и "Энкрос".

В расследовании журналисты исследовали связи броварского бизнесмена Сергея Шапрана с Олегом Кипером - нынешним главой Одесской областной военной администрации, который до весны 2023 года был главным прокурором Киева.

Эта связь прослеживается через бизнес-партнера Шапрана - экс-депутата Одесского областного совета Владимира Осипова, который также фигурирует в истории с активами Наумца, и который, согласно данным приложения Getcontact, в некоторых телефонах подписан как "кум Кипера". Его фамилия также прямо упоминается в декларации чиновника за 2019 год - Кипер задекларировал, что его жена одолжила матери Осипова 25 миллионов гривен.

Журналисты обратили внимание, что первым адресом регистрации всех трех новых фирм Шапрана и Соцкова стало здание в центре Киева, которое фигурировало в СМИ как "объект рейдерского захвата Сергеем Шапраном при содействии Олега Кипера".

Это же здание и комплекс по производству плитки на Житомирщине, который перешел к Шапрану, стали залогом для кредитов фирме "Нотел", связанной с Владимиром Осиповым.

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