Родина ексзаступника Галущенка побудувала дорогий котедж, не маючи на це грошей – розслідування

Родина колишнього заступника міністра енергетики - Максима Немчинова - побудувала розкішний котедж у передмісті Києва, вартість якого сягає 35 млн грн, але в декларації таких коштів з надходжень не знайшли.

Про це йдеться у відповідному розслідуванні Bihus.info.

За даними журналістів, на момент 2021 року, коли Немчинов ще обіймав посаду заступника міністра, його родина мала близько 250 тисяч доларів готівкою та на банківських рахунках.

Однак у 2023 році, попри купівлю двох автомобілів і вкладення понад 100 тисяч доларів у збитковий бізнес, ця сума зросла до 300 тисяч доларів. І головне - після купівлі дорогого котеджу.

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У листопаді 2022 року дружина Немчинова, Ольга, придбала ділянку в одному з найдорожчих котеджних містечок під Києвом. Будинок площею 260 квадратних метрів збудували "під ключ". Ціна на подібні котеджі наразі становить близько 35 мільйонів гривень, або 800 тисяч доларів.

Журналісти зауважили, що офіційних доходів родини не вистачило б на такі покупки.

Після купівлі земельної ділянки, у декларації Ольга Немчинова вказала, що отримала позику в розмірі 20 мільйонів гривень від колишнього голови Чернігівської ОДА Валерія Куліча. Сам він відмовився коментувати журналістам позику.

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"Родина колишнього заступника міністра в розпал реалізації схеми (з продажу вугілля - ЕП), за яку екс-заступник отримав підозру, оновлює свій автопарк. Вкладає майже 4,5 мільйони у збитковий бізнес. А потім вирішує ще й купити маєток в одному з найдорожчих котеджних містечок під Києвом з відповідним цінником, який кратно перевищує доходи родини. Вирішує і позичає в колишнього посадовця 20 мільйонів", - підсумували журналісти.

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Нагадаємо:

У кінці липня НАБУ повідомило про підозру у зловживаннях трьом особам, які, за даними правоохоронців, завдали одній з найбільших енергогенеруючих компаній України "Центренерго" збитків на 12 млн грн.

Зокрема, про підозру повідомлено колишньому заступнику міністра енергетики Максиму Немчинову.