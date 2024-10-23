Канада вводит пошлину 25% на изделия из стали и алюминия, произведенные в Китае

Канада вводит дополнительный налог в 25% на изделия из стали и алюминия, произведенные в Китае.

Об этом сообщает Ctvnews.

1 октября 2024 года правительство Канады объявило о введении дополнительного налога в размере 25% на определенные импортируемые из Китая изделия из стали и алюминия. Окончательный список продукции, на которую распространяется этот налог, был обнародован во вторник, а новые меры вступили в силу 22 октября.

Как заявила вице-премьер-министр и министр финансов Канады Христя Фриланд, эти шаги направлены на то, чтобы защитить канадских работников и индустрию от недобросовестной конкуренции из-за избыточных мощностей китайского производства.

Реклама:

Решение о введении дополнительных налогов было принято после месяца консультаций с представителями отрасли и следует за похожими мерами, которые были объявлены Соединенными Штатами. США ввели свой дополнительный налог на китайскую сталь и алюминий 15 октября.

Кроме того, с 1 октября Канада также ввела 100% тариф на все китайские электромобили (включая некоторые гибриды, грузовики и автобусы), что было анонсировано еще в августе.

Этот шаг стал частью эскалации торговых споров между двумя странами. После объявления Канады о введении тарифов на электромобили, Китай начал антидемпинговое расследование в отношении импорта канадского рапса.

Реклама:

Правительство Канады планирует пересмотреть новые меры через год после их введения.

Напомним:

Пошлины на импорт электромобилей из Китая в Канаду планируют установить на уровне 100%, на сталь и алюминий - 25%.