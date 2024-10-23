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Укр / Рус

Украина получила очередной транш финансирования от МВФ

Среда, 23 октября 2024, 11:56 - Артур Крыжный

В Украину уже поступило финансирование от МВФ в 1,1 миллиарда долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Около 1,1 млрд долларов от МВФ уже поступили Украине", - сообщил он.

По словам премьер-министра, средства будут направлены на покрытие бюджетных расходов невоенного характера.

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Он напомнил, что Украина получила этот транш благодаря успешному пятому пересмотру программы EFF объемом 15,6 млрд долларов.

Шмыгаль добавил, что правительство уже начинает совместную с МВФ работу над следующим раундом пересмотра программы финансирования.

По данным Минфина, с начала полномасштабного вторжения Украина получила более 11,3 млрд долларов исключительно от МВФ.

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Напомним:

Совет МВФ завершил пятый обзор программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что позволило выделить примерно 1,1 миллиарда долларов для Украины, которые будут направлены на поддержку бюджета.

МВФ
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Экономическая правда
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