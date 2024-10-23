Украина получила очередной транш финансирования от МВФ
В Украину уже поступило финансирование от МВФ в 1,1 миллиарда долларов.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Около 1,1 млрд долларов от МВФ уже поступили Украине", - сообщил он.
По словам премьер-министра, средства будут направлены на покрытие бюджетных расходов невоенного характера.
Он напомнил, что Украина получила этот транш благодаря успешному пятому пересмотру программы EFF объемом 15,6 млрд долларов.
Шмыгаль добавил, что правительство уже начинает совместную с МВФ работу над следующим раундом пересмотра программы финансирования.
По данным Минфина, с начала полномасштабного вторжения Украина получила более 11,3 млрд долларов исключительно от МВФ.
Напомним:
Совет МВФ завершил пятый обзор программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что позволило выделить примерно 1,1 миллиарда долларов для Украины, которые будут направлены на поддержку бюджета.