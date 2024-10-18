МВФ виділив Україні 1,1 мільярда доларів фінансування

Рада МВФ завершила п'ятий огляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, що дозволило виділити приблизно 1,1 мільярда доларів для України, які будуть спрямовані на підтримку бюджету.

Про це йдеться у релізі МВФ.

Зазначається, що економіка України залишається стійкою, а виконання програми EFF - високим, попри складні умови. Влада виконала всі кількісні критерії ефективності станом на кінець червня і завершила чотири структурні контрольні показники.

Для забезпечення макроекономічної стабільності, відновлення стійкості державних фінансів та боргових зобов'язань, а також для посилення інституційних реформ необхідно підтримувати постійний імпульс реформ, активізувати мобілізацію внутрішніх доходів та забезпечити своєчасне надходження зовнішньої допомоги, додали в МВФ.

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За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, ці кошти спрямують на покриття видатків невійськового характеру.

Також під час перегляду був оптимізований графік траншів на 2025 рік, завдяки чому до державного бюджету залучать більше ресурсів.

Нагадаємо:

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Виконавча рада Міжнародного валютного фонду ухвалить рішення щодо п’ятого перегляду програми EFF для України та виділення наступного траншу у п’ятницю, 18 жовтня.

Місія МВФ узгодила виділення Україні траншу у 1,1 млрд дол. Серед подальших умов – боротьба із ухилянням від сплати податків, відновлення діяльності незалежної наглядової ради "Укренерго" та аудит НАБУ