Количество краж авто на минимуме с начала большой войны: какие марки воруют чаще всего

765 авто угнали с начала 2024 года в Украине - это самый низкий показатель с начала большой войны.

Об этом сообщает Опендатабот.

К сравнению, за то же время 2023 года было зафиксировано почти вдвое больше подобных преступлений - 1,2 тыс краж. Пик активности автоугонщиков пришелся на начало полномасштабной войны - 11,7 тыс. случаев.

Всего за три года зафиксировано 15274 угнанных авто.

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Больше всего автокраж стабильно фиксируется в Донецкой и Херсонской области - 256 и 166 случаев. В целом это половина - 55% от общего количества похищенных авто в 2024 году.

А вот третье место в этом году заняла Волынская область со 104 кражами - 13.6% от общего количества. Еще год назад антирейтинг замыкала Днепропетровщина с показателем в 137 угнанных авто или 11%. Впрочем, в этом году ситуация в регионе улучшилась аж на две позиции в рейтинге.

Традиционно, больше всего воруют легковых автомобилей - 516 транспортных средств или 67.5% в 2024 году. Следуют грузовики и мотоциклы - 98 и 42 случая соответственно. В прошлом году популярность также имели автоприцепы - 113 дел.

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Всего в течение большой войны украли больше всего ВАЗов (2107 и 21063) - 2,4 тыс., ГАЗов - 1 тыс. и RENAULT - 750 автомобилей (преимущественно, DUSTER). Преимущественно, этот топ отражает данные за 2022 год, когда было рекордное количество краж.

Впрочем следует заметить, что год от года топ авто меняется: так, в 2023 году в тройке лидеров VOLKSWAGEN подвинул RENAULT.

В этом году наиболее популярными среди воров стали машины марки NISSAN - 61 угон (8%). ВАЗ и VOLKSWAGEN также держатся в тройке лидеров - 57 (7.5%) и 53 (6.9%) машины.

Напомним:

Чаще всего новые легковые авто покупают в Киеве и еще четырех регионах.