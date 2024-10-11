В Україні назвали найбільші регіональні ринки нових авто за вересень

Найчастіше нові легкові авто купують у Києві та ще чотирьох регіонах.

Про це повідомляє пресслужба "Укравтопром".

У вересні 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, а також Київська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області.

Ці регіональні ринки забезпечили 62% вересневих продажів нових легковиків.

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За місяць у столиці придбали 1987 авто, що на 2% більше, ніж торік. У Київській області було зареєстровано 559 одиниць, що на 9% більше, ніж минулого року.

Реєстрацію Дніпропетровської області отримали 356 авто (на 18% менше), Харківської області – 330 одиниць (на 16% більше), а Львівської області – 293 одиниці (на 2% менше).

Бестселером місяця на ринку нових авто Києва, Київської та Львівської областей був Renault Duster. У Дніпропетровській області лідерська позиція належала кросоверу Mazda CX5, у Харківській області – Citroen C-Elysee.

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Нагадаємо:

У вересні 20204 року автопарк України поповнили понад 2 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 22% більше, ніж у вересні минулого року.