Мировые цены на нефть снижаются: причины

Нефть снижается в цене из-за роста запасов в США; рынок наблюдает за ситуацией на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 20 центов, или на 0,3%, до 75,84 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 20 центов, или 0,3%, до 71,54 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть выросли на двух предыдущих сессиях на этой неделе.

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Блинкен провел длительные разговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и высшими израильскими лидерами, призывая их доставить больше гуманитарной помощи в Газу.

Израиль также подтвердил, что убил Хашема Сафиддина, наследника покойного лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы, который погиб в прошлом месяце во время израильской атаки на поддерживаемую Ираном ливанскую боевую группировку.

Между тем запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,64 млн баррелей, что оказывает давление на цены. Аналитики ожидали увеличения запасов нефти на 300 тыс баррелей.

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Напомним:

Цены на нефть в пятницу, 18 октября, стабилизировались после данных о розничных продажах в США, но экономические показатели Китая остаются неоднозначными, и цены направляются к самой большой недельной потери за последний месяц из-за беспокойства спросом.