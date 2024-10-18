Ціни на нафту стабілізувалися на тлі даних про роздрібні продажі у США

Ціни на нафту у п’ятницю, 18 жовтня, стабілізувалися після даних про роздрібні продажі в США, але економічні показники Китаю залишаються неоднозначними, і ціни прямують до найбільшої тижневої втрати за останній місяць через занепокоєння попитом.

Про це повідомляє профільне видання enkorr з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent підвищилися на 8 центів, або 0,1%, до $74,53 за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate коштувала $70,82 за барель, що на 15 центів, або 0,2% більше, ніж попереднього дня.

Обидва контракти підвищилися у четвер уперше за п’ять сесій після того, як дані Управління енергетичної інформації (EIA) показали, що минулого тижня запаси сирої нафти, бензину й дистилятів у США впали.

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Brent і WTI мають впасти приблизно на 6% цього тижня, це може бути їх найбільше тижневе падіння з 2 вересня після того, як ОПЕК і Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизили свої прогнози щодо глобального попиту на нафту на 2024 і 2025 роки, й зменшилися занепокоєння потенційною атакою у відповідь з боку Ізраїлю на Іран, що може порушити експорт нафти з Тегерана.

Ринковий стратег IG Єп Джун Ронг сказав, що хоча ціни на нафту залишаються низькими у п'ятницю, є ознаки короткострокової стабілізації після того, як ринок врахував зниження геополітичних ризиків протягом останнього тижня. "Останній ряд більш сильних, ніж очікувалося, економічних даних США справді пропонує додаткове полегшення щодо ризиків зростання, але учасники ринку також дивляться на будь-яке відновлення попиту у Китаї, враховуючи нещодавнє стимулювання", — зазначив він.

Роздрібні продажі в США зросли трохи більше, ніж очікувалося, у вересні, при цьому інвестори все ще оцінюють 92% ймовірність зниження ставки Федеральним резервом у листопаді.

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Тим часом економічне зростання в ІІІ кварталі найбільшого світового імпортера нафти Китаю було найнижчим темпом з початку 2023 року, хоча показники споживання й промислового виробництва у вересні перевищили прогнози. Останні дані у Китаї запропонували дещо змішану картину: країна офіційно не досягла цільового зростання на 5% за рік, а відсутність значного фіскального поштовху, схоже, залишає певні застереження щодо загального попиту на нафту, сказав експерт.

Виробництво нафтопереробних заводів у Китаї також знизилося третій місяць поспіль, оскільки низьке споживання палива й низька маржа нафтопереробки стримували перероблення.

Однак ринки залишаються стурбованими можливими стрибками цін, враховуючи напруженість на Близькому Сході, і ліванське бойове угруповання "Хезболла" заявило у п'ятницю, що переходить до нової фази ескалації у своїй війні проти Ізраїлю після вбивства лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара.

Геополітичні ризики, такі як події на Близькому Сході, продовжуватимуть викликати побоювання збоїв у постачанні та, своєю чергою, короткострокових стрибків цін на нафту, вважає старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.