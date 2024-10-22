Amazon устанавливает чрезвычайно низкие цены для своего магазина-конкурента Temu

Amazon накладывает жесткие ограничения на цены, которые продавцы могут устанавливать на свои товары в новом дешевом магазине, который гигант электронной коммерции готовит к запуску.

Об этом сообщает Reuters.

Ценовые ограничения компании включают 8 долларов на ювелирные изделия, 13 долларов на гитары и 20 долларов на диваны. Отмечается, что список состоит из 700 пунктов.

Amazon планирует отправлять заказы американским клиентам непосредственно с объекта в Гуандуне, Китай.

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Отмечается, что компания взимает с продавцов более низкую плату за выполнение заказов за товары, продаваемые через новую витрину магазина.

Ограничения цен, если они будут введены, будут означать изменение стратегии Amazon, которая исторически не устанавливала жестких ограничений для продавцов на своей платформе.

Это происходит в то время, когда компания наблюдает признаки слабости розничных продаж. Во втором квартале продажи в ее интернет-магазинах выросли лишь на 5%, замедлившись с 7% роста в первом квартале.

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Напомним:

Чтобы противостоять китайским сервисам Temu и Shein, американский Amazon планирует создать свой сервис доставки товаров из Китая.