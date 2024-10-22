Фонд госимущества нашел покупателей на ветеринарную клинику и админздания

Фонд государственного имущества Украины 22 октября провел три приватизационных аукциона, и привлек 2,25 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Как сообщается, одним из лотов было админздание на 149,40 кв м на Житомирщине. Финальная стоимость актива составила 508 тыс. За объект соревновались 3 участника. Победитель дополнительно должен уплатить 101,6 тыс. грн НДС.

Еще одним лотом была часть административного здания общей площадью 63 кв м кв. За актив соревновались 4 участника, а цена объекта выросла в 742 раза - со стартовой 1,4 тыс. грн до финальной более 1 млн грн. Дополнительно победитель аукциона должен уплатить 202,5 тыс. грн НДС.

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Кроме того, удалось приватизировать помещение ветеринарной медицины на Ивано-Франковщине. Финальная цена объекта приватизации составила 735 тыс. грн. За лот соревновались 14 участников. Победитель дополнительно должен уплатить 147 тыс. грн НДС.

Напомним:

Фонд государственного имущества Украины 1 октября провел аукцион по приватизации единого имущественного комплекса "Поповский экспериментальный завод" в Конотопском районе Сумской области.

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