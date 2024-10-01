Фонд держмайна знайшов покупця на експериментальний завод на Сумщині

Фонд державного майна України 1 жовтня провів аукціон щодо приватизації єдиного майнового комплексу "Попівський експериментальний завод" у Конотопському районі Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Фонду.

Як йдеться в повідомленні, фінальна ціна - 13,8 млн грн. Переможець додатково має сплатити 2,76 млн грн ПДВ.

Стартова ціна лота становила 13,63 млн грн. На торги прийшов один учасник – київське ТОВ "Брайтон Трейд" (бенефіціар Максим Забурдаєв)

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Після оплати лота новий власник отримає 49 одиниць нерухомого майна (будівлі та споруди заводу, об'єкти незавершеного будівництва тощо) та інфраструктури (огорожа, димова труба, резервуари, підвідний газопровід тощо) площею 12,8 тис. кв. м. Також до складу об’єкта входить чотири автотранспортні засоби та 223 одиниці рухомого майна.

Основною спеціалізацією "Попівського експериментального заводу" є виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування.

Станом на 30 червня цього року у штаті підприємства було 30 працівників.

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