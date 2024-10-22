Украинской авиакомпании разрешили выполнять рейсы во Львов и Киев

Компания "Супернова Эйрлайнз" получила права на эксплуатацию воздушных линий Львов - Прага и Киев - Прага с частотой 7 рейсов в неделю для выполнения регулярных международных воздушных перевозок.

Об этом говорится в приказе №789 Государственной Авиационной Службы Украины №789 от 21.10.2024, пишет Wing.

В приказе отмечается, что управлению авиационных перевозок поручено направить ООО "Супернова Эйрлайнз" сообщение о принятом решении о выдаче прав на эксплуатацию воздушных линий и оформление соответствующих документов о правах на эксплуатацию воздушных линий

В Министерство иностранных дел Украины направлена соответствующая информации для оформления назначений.

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Как пишет Суспільне, в пресс-службе "Новой почты" объяснили, что их авиакомпания "Supernova" получила техническое разрешение на полеты, чтобы иметь возможность летать сразу, когда воздушное пространство Украины откроют.

Ранее сообщалось, что собственный самолет Боинг 737-800SF авиакомпании Supernova Airlines выполнил первый полет под флагом Украины и с украинскими регистрационными знаками UR-NPA.

Supernova Airlines - это недавно созданная дочерняя компания группы компаний NOVA, которая планирует обеспечивать быструю доставку почты, электронной коммерции и грузов магистральными маршрутами в и из Украины.

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Авиакомпания получила украинский сертификат эксплуатанта 6 января 2023 года. Это дает ей возможность начать грузовые авиарейсы.

Напомним:

Мэр Львова Андрей Садовый считает, что хоть один аэропорт в стране должен работать.