Урожай пшеницы в России падает третий год из-за сухой погоды

Производство пшеницы в России сокращается уже третий год подряд после того, как недостаток дождей привел к задержке посевов у крупнейшего мирового экспортера.

Об этом сообщает Bloomberg.

Производство российской пшеницы в 2025 году ожидается на уровне 80,1 млн тонн. Это будет наименьший урожай с сезона 2021-22 гг, что окажет давление на и без того ограниченные мировые запасы.

Высокие урожаи в стране помогли уменьшить беспокойство относительно предложения в последние годы после того, как в других ключевых регионах-производителях, таких как США и Европа, наблюдался низкий уровень производства. Доминирование дешевых российских зерновых на рынке помогло снизить цены с рекордных максимумов 2022 года и продолжает давить на мировые фьючерсные рынки.

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Однако засушливая погода значительно задержала посевные работы, что, как ожидается, приведет к сокращению посевных площадей и снижению урожайности в следующем сезоне.

Хотя прогноз производства был сделан за девять месяцев до сбора урожая, неблагоприятные условия могут и в дальнейшем сдерживать развитие производства. Однако, консалтинговая компания IKAR прогнозирует производство от 81 до 85 миллионов тонн после недавних дождей, сообщает во вторник Интерфакс.

Напомним:

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Урожай пшеницы в России, по прогнозам, будет более чем на 10% ниже, чем предполагалось ранее, из-за заморозков.