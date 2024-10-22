 Бізнес-трамплін 2.0
Все разделы
Укр / Рус

Урожай пшеницы в России падает третий год из-за сухой погоды

Вторник, 22 октября 2024, 17:13 - Алексей Артемчук

Производство пшеницы в России сокращается уже третий год подряд после того, как недостаток дождей привел к задержке посевов у крупнейшего мирового экспортера.

Об этом сообщает Bloomberg.

Производство российской пшеницы в 2025 году ожидается на уровне 80,1 млн тонн. Это будет наименьший урожай с сезона 2021-22 гг, что окажет давление на и без того ограниченные мировые запасы.

Высокие урожаи в стране помогли уменьшить беспокойство относительно предложения в последние годы после того, как в других ключевых регионах-производителях, таких как США и Европа, наблюдался низкий уровень производства. Доминирование дешевых российских зерновых на рынке помогло снизить цены с рекордных максимумов 2022 года и продолжает давить на мировые фьючерсные рынки.

Реклама:

Однако засушливая погода значительно задержала посевные работы, что, как ожидается, приведет к сокращению посевных площадей и снижению урожайности в следующем сезоне.

Хотя прогноз производства был сделан за девять месяцев до сбора урожая, неблагоприятные условия могут и в дальнейшем сдерживать развитие производства. Однако, консалтинговая компания IKAR прогнозирует производство от 81 до 85 миллионов тонн после недавних дождей, сообщает во вторник Интерфакс.

Напомним:

Реклама:

Урожай пшеницы в России, по прогнозам, будет более чем на 10% ниже, чем предполагалось ранее, из-за заморозков.

пшеница Россия
Реклама:
Материалы по теме
USDA улучшило прогноз производства и экспорта украинской пшеницы и ухудшило по кукурузе 14 октября 2024, 19:37
В Украине собрали пшеницы почти вчетверо больше, чем потребляют украинцы 20 сентября 2024, 16:31
Цены на пшеницу в мире выросли после атаки РФ зерновоза в Черном море 12 сентября 2024, 18:48
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте