 Бізнес-трамплін 2.0
Все разделы
Укр / Рус

Энергетики восстановили линию питания Запорожской АЭС

Вторник, 22 октября 2024, 16:34 - Артур Крыжный

Энергетики возобновили работу высоковольтной линии, соединяющей Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Энергетики оперативно восстановили работу высоковольтной воздушной линии 330 кВ, соединяющей временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины, которая была повреждена из-за вражеских обстрелов", - говорится в сообщении.

Ранее из-за российской атаки одна из воздушных линий, питающих ЗАЭС, была в очередной раз повреждена. Энергетики начали ремонтно-восстановительные работы, как только позволила ситуация с безопасностью.

Реклама:

Напомним:

21 октября в 12:18 из-за систематических вражеских обстрелов отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

энергетика
Реклама:
Материалы по теме
Минэнерго надеется, что присутствие МАГАТЭ на ключевых подстанциях будет поддерживать ядерную безопасность 21 октября 2024, 18:50
Акции компаний ядерной энергетики достигли рекордных максимумов 21 октября 2024, 16:31
В Донецкой и Львовской областях на территориях шахт возникали чрезвычайные ситуации 20 октября 2024, 14:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте