Энергетики восстановили линию питания Запорожской АЭС

Энергетики возобновили работу высоковольтной линии, соединяющей Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Энергетики оперативно восстановили работу высоковольтной воздушной линии 330 кВ, соединяющей временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины, которая была повреждена из-за вражеских обстрелов", - говорится в сообщении.

Ранее из-за российской атаки одна из воздушных линий, питающих ЗАЭС, была в очередной раз повреждена. Энергетики начали ремонтно-восстановительные работы, как только позволила ситуация с безопасностью.

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Напомним:

21 октября в 12:18 из-за систематических вражеских обстрелов отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.