Продажи новых авто в Европе падают несколько месяцев подряд впервые за два года: причины

В сентябре 2024 года количество регистраций новых автомобилей в Европе упало на 6,1% до 809 163 единиц.

Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA).

Последний раз количество регистраций авто снижалось в течение нескольких месяцев подряд в середине 2022 года.

За девять месяцев 2024 года продажи новых автомобилей достигли почти восьми млн единиц.

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Во Франции количество регистраций новых авто упало на 11,1%, в Италии - на 10,7%, а в Германии - на 7%. В то же время в Испании новых автомобилей стало больше на 6,3%.

Хотя в сентябре на долю электромобилей приходилось 17,3% автомобильного рынка ЕС, против 14,8% в прошлом году, с начала года объемы упали на 5,8%, а общая доля рынка уменьшилась до 13,1% с 14% в прошлом году.

Количество регистраций гибридных автомобилей с подзарядкой в сентябре также сократилось на 22,3%. Продажи бензиновых автомобилей упали на 17,9%.

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Напомним:

В августе 2024 года в Евросоюзе спрос на автомобили был самым низким за три года, а продажи электромобилей упали на 44%.