Из-за угрозы дронов оборонные компании активнее вкладываются в лазерное оружие - FT

Ведущие оборонные компании, такие как RTX в США, MBDA в Евросоюзе и QinetiQ в Великобритании, начали активно инвестировать в разработку недорогого высокоэнергетического лазерного оружия для борьбы с беспилотниками.

Об этом сообщает Financial Times.

Потребность в экономически эффективных средствах борьбы с дешевыми дронами стала очевидной во время российско-украинской войны. Распространение беспилотных воздушных боев выявило значительную "асимметрию затрат", когда нападать дешевле, чем обороняться.

Западные страны столкнулись с проблемой, когда британским и американским кораблям пришлось запускать ракеты стоимостью по несколько миллионов долларов, чтобы сбивать беспилотники йеменских хуситов в Красном море.

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Ситуацию могут изменить лазерные системы, которые раньше считались элементом научной фантастики.

Конкретный пример - британская система DragonFire, которую собираются установить на корабли Королевского флота к 2027 году. Стоимость одного лазерного выстрела составляет всего 10 фунтов, а точность - феноменальная: система способна попасть в монету с расстояния 1 км.

Другие армии, в том числе Великобритании, Франции, России, Южной Кореи и Китая, также инвестируют в разработку оружия направленной энергии.

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Однако такие лазерные системы имеют существенные ограничения: они работают только при прямой видимости цели, а эффективность снижается в условиях задымленности или загрязнения атмосферы. Кроме того, лазер требует стабильной платформы и надежного источника питания.

К тому же правительствам необходимо учитывать затраты на разработку. Отмечается, что лазерное оружие будет дополнением к имеющимся системам вооружения, а не полной их заменой.

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Напомним:

Стремительное распространение новой мощной технологии ведения боевых действий - боевые дроны - нарушает устоявшуюся иерархию мировой оборонной промышленности, в которой долгое время доминировали крупные подрядчики.