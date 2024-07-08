Епоха безпілотників руйнує усталену ієрархію оборонної промисловості - FT

Стрімке поширення нової потужної технології ведення бойових дій - бойові дрони - порушує усталену ієрархію світової оборонної промисловості, в якій довгий час домінували великі підрядники.

Про це повідомляє видання Financial Times.

На розробку традиційних програм озброєнь йдуть роки, іноді десятиліття, і вони покладаються на значні державні бюджети, а також великі дослідницькі та випробувальні центри.

На відміну від них, дрони є дешевими, смертоносними і швидкими у виробництві, що допомагає вирівняти умови між меншими гравцями і визнаними гігантами галузі.

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Україна демонструє, що "час виходу на ринок і більш гнучкий розвиток є важливими", - каже Мікаель Йоханссон, генеральний директор шведського лідера оборонної промисловості Saab.

"Замість того, щоб розробляти досконалий продукт, що може зайняти багато років, важливо швидко створювати продукти, які можна тестувати, модифікувати і знову тестувати. Швидкість має вирішальне значення".

Державним оборонним відомствам доведеться трансформувати свої підходи до закупівлі озброєнь, щоб не відставати від набагато швидших циклів розробки все більш програмно визначених озброєнь і автономних систем, керованих штучним інтелектом.

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Для початку чиновникам доведеться вийти за межі свого звичного кола постачальників і залучити до співпраці менші компанії, багато з яких мають технологічний бекграунд.

"Якщо Україна нас чогось і навчила, так це того, що... нам потрібно рухатись швидше", - заявив цього року генерал сер Джеймс Хокенхалл, голова Стратегічного командування Великої Британії.

Зараз Україна має великий парк безпілотників, які можуть наводитись на російські цілі, використовуючи автономну навігацію і програмне забезпечення зі штучним інтелектом, більш стійке до електронних перешкод з боку противника.

Але так само, як безпілотники докорінно змінили поле бою, їхня зростаюча повсюдність також змінює оборонну промисловість, оскільки з'являються нові гравці, які кидають виклик таким відомим компаніям, як Lockheed Martin, Raytheon і BAE Systems, так званим лідерам ринку, що домінували в цьому секторі впродовж багатьох десятиліть.

"Іронія полягає в тому, що великі прайми пробували свої сили на цьому ринку, але у них були невдачі", - говорить Байрон Каллан, керуючий директор дослідницької групи Capital Alpha Partners.

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Економічна правда.