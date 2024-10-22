Начальная цена продажи одного из крупнейших ТЦ Днепра упала на 80 миллионов

Фото: ТРЦ "Приозерний"/Facebook

На очередном этапе продажи через OpenMarket (ГП "СЕТАМ") начальная цена продажи одного из крупнейших торговых центров Днепре "Приозерный" снижена почти на 80 млн грн от начальной цены на первых торгах - от 430 млн грн до 352,7 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба "СЕТАМ".

Соответственно, стартовая цена продажи лота составляет 352,7 с НДС. Торги состоятся 1 ноября 2024 года.

В пресс-службе напомнили, что построенный в 2009 году ТЦ "Приозерный" является третьим по площади торговым центром в Днепре (более 32 тыс. кв. м) и имеет шесть наземных этажей, а также подземный, где расположен паркинг и может быть обустроено укрытие для пребывания во время воздушной тревоги.

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Напомним:

В конце июля этого года Приватбанк выставил на продажу через систему электронных торгов OpenMarket (ГП "СЕТАМ") ТЦ "Приозерный" в Днепре.

"ПриватБанк успешно отстоял в судах право собственности на ТЦ "Приозерный", который был передан на баланс банка в качестве обеспечения по кредитам еще до национализации банка" - рассказывали в пресс-службе банка.

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Ранее Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда отклонил кассационную жалобу ООО "Миссия-1", которую связывают с бывшими владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, и оставил без изменений решения судов первой и апелляционной инстанций, которыми была подтверждена законность приобретения права собственности госбанка на торговый центр "Приозерный".

В 2016 году Приватбанк в счет погашения кредитной задолженности приобрел право собственности на торговый центр. На момент приобретения банком права собственности на ТЦ его стоимость составляла более 778 млн грн.