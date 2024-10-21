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В Україні на третину впав попит на вживані дизельні авто: найпопулярніші марки

Понеділок, 21 жовтня 2024, 09:16 - Віктор Волокіта
 
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У вересні автопарк України поповнили понад 5,7 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 26% менше, ніж торік.

Про це повідомляє Укравтопром. 

Як йдеться в повідомленні, з них: 1,5 тис. од. нових (+16%) та майже 4,3 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-34%). 

На ринку нових легковиків дизельні авто охопили 26%, проти 22% у вересні 2023р.

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Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 25%, що на 6 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік – 10,4 року.

До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

  1. RENAULT Duster - 406 од.;
  2. TOYOTA Hilux - 148 од.;
  3. VOLKSWAGEN Touareg - 100 од.;
  4. SKODA Kodiaq - 81 од.;
  5. MITSUBISHI L200 - 69 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

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  1. RENAULT Megane - 413 од.;
  2. SKODA Octavia - 324 од.;
  3. VOLKSWAGEN Passat - 279 од.;
  4. NISSAN Qashqai - 226 од.;
  5. VOLKSWAGEN Golf - 169 од.

Нагадаємо:

За девʼять місяців 2024 року в Україні було зареєстровано майже 33 500 вживаних легковиків із США, що на 79% більше, ніж за аналогічний період минулого року. 

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Економічна правда
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