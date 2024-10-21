В Україні на третину впав попит на вживані дизельні авто: найпопулярніші марки
Понеділок, 21 жовтня 2024, 09:16 -
У вересні автопарк України поповнили понад 5,7 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 26% менше, ніж торік.
Про це повідомляє Укравтопром.
Як йдеться в повідомленні, з них: 1,5 тис. од. нових (+16%) та майже 4,3 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-34%).
На ринку нових легковиків дизельні авто охопили 26%, проти 22% у вересні 2023р.
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Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 25%, що на 6 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік – 10,4 року.
До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:
- RENAULT Duster - 406 од.;
- TOYOTA Hilux - 148 од.;
- VOLKSWAGEN Touareg - 100 од.;
- SKODA Kodiaq - 81 од.;
- MITSUBISHI L200 - 69 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
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- RENAULT Megane - 413 од.;
- SKODA Octavia - 324 од.;
- VOLKSWAGEN Passat - 279 од.;
- NISSAN Qashqai - 226 од.;
- VOLKSWAGEN Golf - 169 од.
Нагадаємо:
За девʼять місяців 2024 року в Україні було зареєстровано майже 33 500 вживаних легковиків із США, що на 79% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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