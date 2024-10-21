Зеленский подписал закон о "прозрачном строительстве", который обязывает открывать цены в Prozorro

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект #11057 об обязательной публикации смет при публичных закупках (прозрачное строительство).

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Закон открывает информацию обо всех ценах на строительстве (стоимость строительных материалов). Это позволяет понять, пытаются ли госорганы завысить цены с коррупционной целью.

Инициатор законопроекта - глава антикоррупционного комитета Анастасия Радина. По ее словам, сметы строительных работ будут обнародоваться на Prozorro вместе с соглашениями с выбранными подрядчиками.

Реклама:

Цены подрядчиков на бетон, бревна, арматуру и т.д. будут открыты, а значит возможности для завышения цен существенно уменьшаться.

После вступления закона в силу все без исключения заказчики тендеров на строительство, в том числе дорожного, будут обязаны обнародовать на Prozorro цены на материальные ресурсы (сметы) в течение трех рабочих дней с даты заключения договора с подрядчиком или внесения изменений в этот договор.