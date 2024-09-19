Рада підтримала обовʼязкову прозорість цін на будматеріали в Prozorro

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Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт #11057 про обовʼязкову публікацію кошторисів з конкретними цінами, необхідних для будівництва матеріалів на Prozorro.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його інформацію в цілому "за" законопроєкт проголосували 267 народних депутатів.

Як розповіли в Центрі протидії корупції, законопроєкт відкриває інформацію про всі ціни на будівництві (вартість будівельних матеріалів). Це дозволяє зрозуміти, чи намагаються держоргани завищити ціни з корупційною метою.

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"Інформація про ціни на будівництво більшості обʼєктів – наприклад, дитячих садочків, шкіл, лікарень – зʼявиться одразу після набрання чинності законопроєкту.

А ціни на будівництво фортифікацій будуть відкриті в безпечному обсязі через 60 днів після набрання чинності. Тобто, публічними будуть тільки назва замовника та ціни на будівельні матеріали для фортифікацій. Назви компаній, які виконують будівництво фортифікацій, місце будівництва та інші дані залишаться закритими", - зазначили в ЦПК.

Ініціаторка законопроєкту – голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна. Вона уточнила, що кошториси будівельних робіт будуть оприлюднюватись на Prozorro разом із угодами з обраними підрядниками. Ціни підрядників на бетон, колоди, арматуру тощо будуть відкриті, а отже можливості для завищення цін суттєво зменшуватимуться.

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Після набрання законом чинності всі без винятку замовники тендерів на будівництво, в тому числі дорожнього, будуть зобов'язані обнародувати на Prozorro ціни на матеріальні ресурси (кошториси) протягом трьох робочих днів з дати укладення договору з підрядником чи внесення змін до цього договору.

У законопроекті додатково передбачено, що на період дії воєнного стану замовник будівництва фортифікацій після укладення прямого договору із підрядником поза Prozorro зобов'язаний протягом 10 днів після укладення договору обнародувати на Prozorro лише скорочений звіт про договір про закупівлю з цінами на будівельні матеріали без інформації, що може нести ризики для безпеки замовника, підрядника, або для самих фортифікацій.

Нагадаємо:

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт #11057 про обовʼязкову публікацію кошторисів з конкретними цінами, необхідних для будівництва матеріалів на Prozorro.