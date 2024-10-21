"Обеспокоенный" бизнес предложил Кабмину, как быть с приостановленным бронированием

Европейская бизнес-ассоциация просит Кабинет министров автоматически продлить действие действующих бронирований на два месяца.

Об этом сообщается на сайте ассоциации.

Как говорится в сообщении, 20 октября была внезапно остановлена процедура электронного бронирования критического персонала компаний через портал Дія.

Также, по имеющейся информации, Министерство экономики Украины приостановило процесс выдачи приказов о бронировании для тех предприятий, которые подавались через бумажный вариант процедуры.

Реклама:

А еще раньше было принято протокольное правительственное решение о проведении так называемого аудита предприятий, критически важных для экономики и жизнедеятельности населения в особый период, и о приостановлении выдачи приказов о предоставлении статуса критически важного предприятия как минимум до 15 ноября этого года.

"Бизнес чрезвычайно обеспокоен текущим положением дел, в частности отсутствием официальной коммуникации со стороны органов власти. Сейчас бизнес, который является основным источником средств на оборону государства, не понимает, как будет происходить процедура бронирования и как планировать в дальнейшем операционную деятельность", - говорится в сообщении. Там также добавили, что такая ситуация "создает негативные сигналы для наших международных партнеров, инвесторов и заказчиков".

Отмечается, что также возникают вопросы относительно легитимности приостановления процедуры бронирования для проведения аудита, поскольку ни профильным законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", ни вышеупомянутым решением правительства она не предусмотрена.

Реклама:

Как возможное временное решение этой ситуации бизнес предлагает рассмотреть возможность автоматически продлить действие действующих бронирований в реестре "Оберіг" на 60 календарных дней для всех критических сотрудников компаний, у которых бронирования заканчиваются в течение действия этого "аудита" -+3 суток (поскольку Дія рассматривает заявки до 72 часов), то есть с 17 октября по 18 ноября.

Напомним:

20 октября на сайте "Дії" приостановили возможность бронирования работников от мобилизации как минимум до 15 ноября.