Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута из-за обстрелов

21 октября в 12:18 из-за систематических вражеских обстрелов отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Об этом сообщает Минэнерго.

Как говорится в сообщении, сейчас станция питается только одной линией электропередачи.

Обеспечение внешнего питания станции, что необходимо для ее безопасного функционирования, снова под угрозой. В случае отключения станции от внешнего питания на Запорожской АЭС произойдет очередной полный блэкаут, который создает угрозу для радиационной безопасности.

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"Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сделают все возможное для восстановления линии питания ЗАЭС", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Напомним:

НЭК "Укрэнерго" в начале октября возобновила питание оккупированной Запорожской атомной электростанции, отремонтировав воздушную линию 330 кВ, которая была повреждена 1 октября после российского обстрела.

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