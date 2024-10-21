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Укр / Рус

Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута из-за обстрелов

Понедельник, 21 октября 2024, 15:21 - Виктор Волокита

21 октября в 12:18 из-за систематических вражеских обстрелов отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Об этом сообщает Минэнерго. 

Как говорится в сообщении, сейчас станция питается только одной линией электропередачи. 

Обеспечение внешнего питания станции, что необходимо для ее безопасного функционирования, снова под угрозой. В случае отключения станции от внешнего питания на Запорожской АЭС произойдет очередной полный блэкаут, который создает угрозу для радиационной безопасности.

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"Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сделают все возможное для восстановления линии питания ЗАЭС", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Напомним:

НЭК "Укрэнерго" в начале октября возобновила питание оккупированной Запорожской атомной электростанции, отремонтировав воздушную линию 330 кВ, которая была повреждена 1 октября после российского обстрела. 

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ЗАЭС война Россия
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