В Украине за последние четыре месяца почти вдвое увеличилось количество банкротов

По состоянию на 21 октября в Украине открыто 651 дело о банкротстве физических лиц. За последние четыре месяца количество дел выросло почти вдвое.

Об этом сообщили в Опендатабот.

Больше всего случаев банкротства зарегистрировано в Киеве и области, а также на Днепропетровщине. Подавляющая часть должников (64%) – люди в возрасте от 25 до 45 лет. В этом году уже открыли больше дел, чем за весь предыдущий год, тогда было рассмотрено 575 дел.

ИНФОГРАФИКА: Опендатабот

Заявления о банкротстве чаще всего подают люди в возрасте от 25 до 45 лет (64,1% от всех случаев). На лиц старше 45 лет приходится еще 28,7% случаев банкротства.

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ИНФОГРАФИКА: Опендатабот

Арбитражный управляющий Денис Лихопек считает, что текущий рост банкротств скорее связан с "отложенным спросом", чем с одним конкретным фактором.

"В начале войны людям было не до решения финансовых проблем, ведь действовали другие приоритеты. Также действовал мораторий на взыскание долгов, который впоследствии отменили, что и активизировало обращение к процедуре банкротства. Сейчас формируется положительная судебная практика по этим делам", – заявил Лихопек.

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Напомним

За первые пять месяцев 2024 года 343 украинца подали на банкротство, что в 2,2 раза больше, чем в прошлом году. Всего за пять лет в Украине открылось почти две тысячи дел о банкротстве людей.