У 2024 році справ про банкрутство людей побільшало у 2,2 раза

За перші п'ять місяців 2024 року 343 українці подали на банкрутство, що у 2,2 раза більше, ніж минулого року. Загалом за п’ять років в Україні відкрилось майже дві тисячі справ про банкрутство людей.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот" із посиланням на дані Верховного суду.

За минулий рік статус неплатоспроможних набули 575 людей.

Найменше справ про банкрутство людей було відкрито у 2019 році. Це був перший рік, коли закон дозволив громадянам визнавати себе неплатоспроможними через суд. Тоді було відкрито 22 справи про банкрутство людей. Відтоді кількість людей, які хотіли визнати себе неплатоспроможними, постійно зростала: у 8,3 рази за 2020 рік та у 2,7 рази за 2021 рік.

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"На мою думку, судова статистика не відбиває реальну кількість боржників у скрутному становищі, яким допомогла би процедура банкрутства. Проте ця процедура не є відомою та поширеною серед українців, й на те є кілька причин: це дорого, складно та незрозуміло без допомоги адвоката, на якого в боржника вже просто може не стати коштів", – зазначив адвокат, арбітражний керуючий, член Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих, фахівець з питань банкрутства Денис Лихопьок.

Загалом за весь час було відкрито 1 993 справи про банкрутство українців. Кожен другий банкрут – у віці від 25 до 45 років: 58% або понад 1,1 тис. Третина банкрутів старша за 45 років – 38,3% або 764 людини. Найменше банкрутів серед молоді до 25 років – лише 3,7%.

Опендатабот

Гендерний розподіл виявився майже рівноцінним. 54% усіх банкрутів – чоловіки, а 46% – жінки.

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Нагадаємо:

У жовтні 2018 року Верховна Рада дозволила фізичним особам набувати статус банкрута. Повноцінно процедура почала працювати вже у 2019 році.

З того часу людина, яка потрапила у скрутне матеріальне становище, може ініціювати своє банкрутство і, пройшовши всю процедуру, звільнитися від боргів.