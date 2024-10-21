Кабмин назначил нового главу "Укрзализныци"
Понедельник, 21 октября 2024, 12:52 -
Александр Перцовский был избран председателем правления "Укразализныци".
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Кабинет Министров Украины по представлению наблюдательного совета АО "Укрзализныця" назначил Александра Перцовского председателем правления компании сроком на три года.
В сообщении напоминают, что Александр Перцовский работает в АО "Укрзализныця" с 2020 года. До сих пор он занимал должность члена правления и отвечал за пассажирское направление.
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Отмечается, что Евгений Лященко, который с марта 2023 года занимал должность председателя правления, продолжит работать в должности члена правления.
Кроме того, с должностей членов правления "Укрзализныци" уволены Владимир Крот, Орест Логунов и Антон Мишин.
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