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Кабмин назначил нового главу "Укрзализныци"

Понедельник, 21 октября 2024, 12:52 - Алексей Артемчук

Александр Перцовский был избран председателем правления "Укразализныци".

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Кабинет Министров Украины по представлению наблюдательного совета АО "Укрзализныця" назначил Александра Перцовского председателем правления компании сроком на три года.

В сообщении напоминают, что Александр Перцовский работает в АО "Укрзализныця" с 2020 года. До сих пор он занимал должность члена правления и отвечал за пассажирское направление.

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Отмечается, что Евгений Лященко, который с марта 2023 года занимал должность председателя правления, продолжит работать в должности члена правления. 

Кроме того, с должностей членов правления "Укрзализныци" уволены Владимир Крот, Орест Логунов и Антон Мишин.

железная дорога Укрзализныця
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