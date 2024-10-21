Ермак: Россия получает санкционные товары из ЕС через схему с фальшивым транзитом

Россия применяет схему с фальшивым транзитом, которая позволяет поставлять санкционные товары из стран ЕС, предназначенные для Центральной Азии и Кавказского региона.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

"Для получения западных электронных компонентов двойного назначения используются посреднические компании. Также создаются фиктивные предприятия для формирования "теневого флота" СПГ-танкеров и транспортировки сжиженного природного газа", - написал Ермак в в Телеграмме.

Он отметил, что в российском оружии присутствуют западные компоненты.

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"Между тем альянс РФ-Иран-КНДР уже стал военным и откровенно насмехается над демократиями. Времени на усиление позиций демократий в мире остается все меньше и нужно действовать уже сейчас", - рассказал глава ОПУ.

Напомним:

Новые санкции введены против 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа.

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