Велика Британія запровадила найбільші санкції проти тіньового флоту Путіна

Нові санкції запроваджено проти 18 російських нафтових танкерів і чотирьох танкерів для перевезення скрапленого природного газу.

Про це повідомляють на сайті Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, передає "Інтерфакс-Україна".

Як наголошується в повідомленні, це "найбільші санкції проти тіньового флоту Путіна на сьогодні". "Велика Британія завдає удару по самому центру російських енергетичних доходів, що фінансують війну Путіна... Міністр закордонних справ продовжує свою особисту місію з припинення всього спектра шкідливої діяльності Росії", - йдеться в повідомленні.

У британському уряді зазначили, що ще 18 суден російського тіньового флоту буде відсторонено від відвідування портів Сполученого Королівства і вони не зможуть отримати доступ до провідних у світі британських морських служб, внаслідок чого загальна кількість нафтових танкерів, які зазнали санкцій, сягнула 43.

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"Тіньовий флот прагне підірвати санкції і являє собою явну і реальну небезпеку.... Невпинні дії Великої Британії проти тіньового флоту позбавляють військову машину Путіна найважливіших доходів. Лише протягом останнього року нафтові танкери, які зазнали сьогодні санкцій, перевезли, за оцінками, товару на $4,9 млрд. Значна кількість суден, які зазнали британських санкцій, були змушені простоювати поза межами портів у всьому світі, не маючи змоги продовжувати вливати гроші у військову скарбницю Путіна", - наголошується в повідомленні.

На саміті Європейського політичного співтовариства в липні прем'єр-міністр оголосив про заклик до дії проти тіньового флоту, і сьогодні США та Канада вже долучилися до 44 європейських країн та ЄС у спільній роботі з усунення ризиків, створюваних тіньовим флотом.

Нагадаємо:

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За 100 км від узбережжя Шотландії помітили темну пляму, яка, згідно з аналізом, належала російському тіньовому танкеру Innova, який перевозив 1 мільйон барелів нафти.