МАГАТЭ продолжит миссии на всех критических для украинских АЭС подстанциях

Международное агентство по атомной энергии с 21 по 27 октября продолжит свои миссии на высоковольтных подстанциях, важных для ядерной безопасности.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

"Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на следующей неделе продолжат миссии на всех ключевых подстанциях, которые являются критическими для выдачи электроэнергии с атомных электростанций", - говорится в сообщении.

В министерстве также сообщили, что визиты экспертов МАГАТЭ на ключевые для АЭС подстанции, во время которых они будут оценивать состояние объектов и верифицировать последствия, будут проходить поочередно по графику.

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Напомним:

Еврокомиссия выделила 3 миллиона евро для поддержки мониторинговых миссий МАГАТЭ на атомных электростанциях Украины. Эти средства также могут использоваться для критически важных подстанций, которые обеспечивают работу АЭС.