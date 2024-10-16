ЄС виділив 3 мільйони євро на моніторинг українських атомних станцій

Єврокомісія виділила 3 мільйони євро для підтримки моніторингових місій МАГАТЕ на атомних електростанціях України. Ці кошти також можуть використовуватись для критично важливих підстанцій, які забезпечують роботу АЕС.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон зазначила, що ці заходи спрямовані на захист української енергетики від російських атак. ЄС продовжить підтримувати Україну в підготовці до зими, а Україна працює над збільшенням імпорту електроенергії з ЄС.

"Російські атаки на критично важливі для роботи українських АЕС підстанції створюють серйозні загрози. Ми підтримуємо роботу місій МАГАТЕ на таких підстанціях, і для забезпечення відповідних потреб виділяємо 3 млн євро", – заявила вона.

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Сімсон підтвердила, що ЄС продовжить підтримувати енергосектор України, особливо в підготовці до зими.

Водночас, міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив на важливості імпорту електроенергії для балансування системи. Він висловив надію на швидке прийняття рішення щодо збільшення пропускної спроможності імпорту з країн ЄС.

Нагадаємо:

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МАГАТЕ розширить представництво своїх моніторингових місій в Україні на об’єкти інфраструктури, що мають вплив на безпеку АЕС.