В Украине на треть упал спрос на подержанные дизельные авто: самые популярные марки
В сентябре автопарк Украины пополнили более 5,7 тыс. авто с дизельными двигателями. Это на 26% меньше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает Укравтопром.
Как говорится в сообщении, из них: 1,5 тыс. ед. новых (+16%) и почти 4,3 тыс. ед. подержанных, ввезенных из-за рубежа (-34%).
На рынке новых легковушек дизельные авто охватили 26%, против 22% в сентябре 2023г.
Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составила 25%, что на 6 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году, а их средний возраст - 10,4 года.
В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:
- RENAULT Duster - 406 ед;
- TOYOTA Hilux - 148 ед;
- VOLKSWAGEN Touareg - 100 ед;
- SKODA Kodiaq - 81 ед;
- MITSUBISHI L200 - 69 ед.
ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:
- RENAULT Megane - 413 ед;
- SKODA Octavia - 324 ед;
- VOLKSWAGEN Passat - 279 ед;
- NISSAN Qashqai - 226 ед;
- VOLKSWAGEN Golf - 169 ед.
Напомним:
За девять месяцев 2024 года в Украине было зарегистрировано почти 33 500 подержанных легковушек из США, что на 79% больше, чем за аналогичный период прошлого года.