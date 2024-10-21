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В Украине на треть упал спрос на подержанные дизельные авто: самые популярные марки

Понедельник, 21 октября 2024, 09:16 - Виктор Волокита
 
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В сентябре автопарк Украины пополнили более 5,7 тыс. авто с дизельными двигателями. Это на 26% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Укравтопром. 

Как говорится в сообщении, из них: 1,5 тыс. ед. новых (+16%) и почти 4,3 тыс. ед. подержанных, ввезенных из-за рубежа (-34%). 

На рынке новых легковушек дизельные авто охватили 26%, против 22% в сентябре 2023г.

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Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составила 25%, что на 6 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году, а их средний возраст - 10,4 года.

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

  1. RENAULT Duster - 406 ед;
  2. TOYOTA Hilux - 148 ед;
  3. VOLKSWAGEN Touareg - 100 ед;
  4. SKODA Kodiaq - 81 ед;
  5. MITSUBISHI L200 - 69 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

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  1. RENAULT Megane - 413 ед;
  2. SKODA Octavia - 324 ед;
  3. VOLKSWAGEN Passat - 279 ед;
  4. NISSAN Qashqai - 226 ед;
  5. VOLKSWAGEN Golf - 169 ед.

Напомним:

За девять месяцев 2024 года в Украине было зарегистрировано почти 33 500 подержанных легковушек из США, что на 79% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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