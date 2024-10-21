В Украине на треть упал спрос на подержанные дизельные авто: самые популярные марки

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В сентябре автопарк Украины пополнили более 5,7 тыс. авто с дизельными двигателями. Это на 26% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Укравтопром.

Как говорится в сообщении, из них: 1,5 тыс. ед. новых (+16%) и почти 4,3 тыс. ед. подержанных, ввезенных из-за рубежа (-34%).

На рынке новых легковушек дизельные авто охватили 26%, против 22% в сентябре 2023г.

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Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составила 25%, что на 6 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году, а их средний возраст - 10,4 года.

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

RENAULT Duster - 406 ед; TOYOTA Hilux - 148 ед; VOLKSWAGEN Touareg - 100 ед; SKODA Kodiaq - 81 ед; MITSUBISHI L200 - 69 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

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RENAULT Megane - 413 ед; SKODA Octavia - 324 ед; VOLKSWAGEN Passat - 279 ед; NISSAN Qashqai - 226 ед; VOLKSWAGEN Golf - 169 ед.

Напомним:

За девять месяцев 2024 года в Украине было зарегистрировано почти 33 500 подержанных легковушек из США, что на 79% больше, чем за аналогичный период прошлого года.