В Україні суттєво зріс попит на вживані авто з США: що обирали

За девʼять місяців 2024 року в Україні було зареєстровано майже 33 500 вживаних легковиків із США, що на 79% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Загалом, 19% вживаних легковиків, що в цьому році перейшли на українські номери, були з США.

Найбільша частка з цієї кількості (45%) - машини з бензиновими двигунами.

Електромобілі охопили 35%.

Гібридним та авто з ГБО належить по 7%.

Дизельним - 6%.

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В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

TESLA Model 3 - 3613 од.; TESLA Model Y - 3035 од.; FORD Escape - 2236 од.; JEEP Cherokee - 2014 од.; VOLKSWAGEN Passat - 1921 од.

Середній вік "американців" з пробігом становив 5,9 року.

Нагадаємо:

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У вересні 2024 року український автопарк поповнили 2100 нових автомобілів із бензиновими двигунами, що на 20% менше, ніж минулого року.