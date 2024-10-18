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В Україні суттєво зріс попит на вживані авто з США: що обирали

П'ятниця, 18 жовтня 2024, 11:45 - Віктор Волокіта

За девʼять місяців 2024 року в Україні було зареєстровано майже 33 500 вживаних легковиків із США, що на 79% більше, ніж за аналогічний період минулого року. 

Про це повідомляє Укравтопром.

Загалом, 19% вживаних легковиків, що в цьому році перейшли на українські номери, були з США.

  • Найбільша частка з цієї кількості (45%) - машини з бензиновими двигунами.
  • Електромобілі охопили 35%.
  • Гібридним та авто з ГБО належить по 7%.

Дизельним - 6%.

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В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

  1. TESLA Model 3 - 3613 од.;
  2. TESLA Model Y - 3035 од.;
  3. FORD Escape - 2236 од.;
  4. JEEP Cherokee - 2014 од.;
  5. VOLKSWAGEN Passat - 1921 од.

Середній вік "американців" з пробігом становив 5,9 року.

Нагадаємо:

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У вересні 2024 року український автопарк поповнили 2100 нових автомобілів із бензиновими двигунами, що на 20% менше, ніж минулого року. 

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Економічна правда
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