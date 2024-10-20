За неделю Нацбанк продал 675 миллионов долларов

За неделю с 14 по 18 октября Национальный банк Украины продал на межбанке 675,18 млн долл, при этом купил 900 тыс долл.

Об этом известно из статистики НБУ.

Согласно данным, с 14 по 18 октября Нацбанк продал 675,18 млн долл, что на 202,22 млн долл меньше, чем на прошлой неделе. При этом Нацбанк купил 900 тыс долл, что на 300 тыс долл больше чем на прошлой неделе.

Всего с начала года Нацбанк продал почти 25,6 млрд долл, тогда как купил 120,7 млн долл.

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Ранее сообщалось, что Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%. Как отмечают, это решение связано с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения к целевому диапазону 5%.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022-го.

Напомним:

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За неделю с 7 по 11 октября Национальный банк Украины продал на межбанке 877,4 млн долл, при этом купил 600 тыс долл.