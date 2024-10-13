За тиждень Нацбанк продав 877 мільйонів доларів

За тиждень з 7 по 11 жовтня Національний банк України продав на міжбанку 877,4 млн дол, при цьому купив 600 тис дол.

Про це відомо зі статистики НБУ.

Згідно з даними, з 7 по 11 жовтня Нацбанк продав 877,4 млн дол, що на 156,25 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому Нацбанк вперше за 5 тижнів купував валюту, 600 тис дол.

Загалом від початку року Нацбанк продав майже 25 млрд дол, тоді як купив 119,8 млн дол.

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Раніше повідомляли, що Правління Національного банку 25 січня ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 15%. Як зазначають, це рішення повʼязане з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5%.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022-ого.

Нагадаємо:

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За тиждень з 30 вересня по 4 жовтня Національний банк України продав на міжбанку 721,15 млн дол, при цьому не купував валюту.