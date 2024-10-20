В "Дії" приостановили бронирование от мобилизации

"Дія"

На сайте "Дії" приостановили возможность бронирования работников от мобилизации как минимум до 15 ноября.

Об этом известно с сайта "Дії".

При попытке подать заявку на бронирование работника на странице сервиса "Бронирование работников", пользователь получает сообщение с ошибкой:

"Услуга временно закрыта. До 15 ноября продлится аудит забронированных военнообязанных. Сообщим о восстановлении сервиса, поэтому следите за обновлениями", - говорится в тексте-пояснении.

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Напомним:

9 октября президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек, правительство до 15 ноября 2024 года приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство относительно предложенных Минэкономики моделей экономического бронирования, назвав их несправедливыми.

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