Имущество киевского госпредприятия приватизируют за 50 миллионов

Фото: "Прозорро.Продажи"

2 октября состоялся онлайн-аукцион в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" по приватизации Единого имущественного комплекса государственного предприятия "Новогоголовское" в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Согласно "Прозорро.Продажи", победителем стало частное строительно-монтажное предприятие "Строитель-П" из Днепра. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий. Основательница фирмы - Татьяна Попова.

В Фонде сообщили, что за право собственности на объект соревновались 2 участников и цена выросла в 1,23 раза, от начальной - 41,5 млн грн, до победной - 51,1 млн грн. Также покупатель дополнительно оплатит 10,2 млн грн НДС.

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Имущество госпредприятия находится в Шевченковском районе города Киев, расположенное неподалеку от самого длинного европейского пути Е40. Рядом находятся Национальный цирк Украины, магазины, рестораны и гостиницы.

После оплаты лота с учетом НДС, новый владелец получит административное здание и гараж, общей площадью 1875 м².

Напомним:

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Фонд государственного имущества Украины 1 октября провел аукцион по приватизации единого имущественного комплекса "Поповский экспериментальный завод" в Конотопском районе Сумской области.