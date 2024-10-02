Объем долей ООО в депозитарной системе превысил миллиард гривен

По состоянию на 1 октября в Национальном депозитарии (НДУ) учитывались доли обществ с ограниченной ответственностью (ООО) и дополнительной ответственностью (ОДО) в объеме 1,26 млрд грн.

Об этом ЭП сообщил член правления НДУ Алексей Тарасенко.

Сейчас в учетной системе долей осуществляется обслуживание уже 16 обществ, среди которых автодилер "Укравто Групп" и агропромышленный холдинг "ЛНЗ Групп".

По словам Тарасенко, систему учета долей ООО в НДУ, кроме хранения активов, используют для обеспечения и упрощения выполнения сделок купли-продажи бизнеса, а также, как механизм обеспечения залога актива (доли в ООО/ОДО).

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Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью получили возможность перевести учет долей из Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований в учетную систему долей Национального депозитария с апреля 2024 года.