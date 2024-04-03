Власники ТОВ відтепер можуть зберігати свої частки в Нацдепозитарії

Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю та їх учасники відтепер можуть перевести облік часток з Єдиного держреєстру юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань до облікової системи часток Національного депозитарію України.

Про це повідомляє Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Зазначається, що першою компанією, яка скористалася обліком у Національному депозитарії, стало ТОВ "Шпола-Агро Індустрі" - агрокомпанія, яка входить до складу LNZ Group Дмитра Кравченка.

"Запровадження механізму обліку часток ТОВ та ТДВ через облікову систему часток Центрального депозитарію є революційним нововведенням. Одна особа зможе об’єднати свої права власності на цінні папери та частку в товаристві в одній депозитарній установі та скористатися додатковими сервісами, які пропонує Центральний депозитарій.

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Наприклад, електронні збори учасників, що є актуальним в сучасних умовах. Крім того, використання рахунків умовного зберігання (ескроу) для гарантування виконання зобов’язань за операціями з відчуження часток підвищить гарантії кредиторів, права та вимоги яких забезпечуються заставою прав на частку товариства, і надасть можливості розширити застосування такого виду забезпечення", - пояснила членкиня правління Національного депозитарію Марина Адамовська.

У НКЦПФР додали, що облік в системі Нацдепозитарію має низку переваг:

додатковий механізм захисту права власності на частки товариства,

гарантування дотримання режиму обмежень на частки товариств (зокрема, при заставі),

дієвий механізм гарантування виконання зобов’язань за правочинами щодо часток товариства (рахунок умовного зберігання (ескроу),

технологічний спосіб проведення електронних зборів учасників товариства,

нові можливості при проведенні корпоративних подій (виплата дивідендів та направлення повідомлень через облікову систему),

консолідація учасником свого інвестиційного портфеля в одній депозитарній установі.

Економічна правда

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