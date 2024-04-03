Власники ТОВ відтепер можуть зберігати свої частки в Нацдепозитарії
Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю та їх учасники відтепер можуть перевести облік часток з Єдиного держреєстру юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань до облікової системи часток Національного депозитарію України.
Про це повідомляє Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
Зазначається, що першою компанією, яка скористалася обліком у Національному депозитарії, стало ТОВ "Шпола-Агро Індустрі" - агрокомпанія, яка входить до складу LNZ Group Дмитра Кравченка.
"Запровадження механізму обліку часток ТОВ та ТДВ через облікову систему часток Центрального депозитарію є революційним нововведенням. Одна особа зможе об’єднати свої права власності на цінні папери та частку в товаристві в одній депозитарній установі та скористатися додатковими сервісами, які пропонує Центральний депозитарій.
Наприклад, електронні збори учасників, що є актуальним в сучасних умовах. Крім того, використання рахунків умовного зберігання (ескроу) для гарантування виконання зобов’язань за операціями з відчуження часток підвищить гарантії кредиторів, права та вимоги яких забезпечуються заставою прав на частку товариства, і надасть можливості розширити застосування такого виду забезпечення", - пояснила членкиня правління Національного депозитарію Марина Адамовська.
У НКЦПФР додали, що облік в системі Нацдепозитарію має низку переваг:
- додатковий механізм захисту права власності на частки товариства,
- гарантування дотримання режиму обмежень на частки товариств (зокрема, при заставі),
- дієвий механізм гарантування виконання зобов’язань за правочинами щодо часток товариства (рахунок умовного зберігання (ескроу),
- технологічний спосіб проведення електронних зборів учасників товариства,
- нові можливості при проведенні корпоративних подій (виплата дивідендів та направлення повідомлень через облікову систему),
- консолідація учасником свого інвестиційного портфеля в одній депозитарній установі.
Економічна правда