В Раде объяснили, почему не повысят минимальную зарплату в 2025 году: не хватает средств

Повышение минимальной заработной платы на 100 грн стоило бы для бюджета 2025 года 5,3 млрд грн, увеличение социальных стандартов заморожено из-за ограниченного ресурса.

Об этом сообщила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"По подсчетам Минфина, если в этом году увеличить его на 100 гривен, то расходы государственного бюджета вырастут на 5,3 миллиарда гривен. То есть, если повысить минимальную заработную плату, например, на 1 тысячу гривен - до 9 тысяч гривен, то это будет более чем 50 миллиардов гривен расходов бюджета", - отметила она.

Председатель комитета ВР добавила, что необходимость в пересмотре соцстандартов возникнет в случае превышения заложенного прогноза ВВП за первое полугодие следующего года. "Сейчас прогноз 2,7% роста реального ВВП на 2025 год. Если мы по итогам первого полугодия пересмотрим макропрогноз и будем понимать, что это больше, чем 2,7%, то нужно будет пересмотреть соцстандарты", - отметила она.

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В целом Пидласа констатировала, что социальная сфера - единственная категория расходов бюджета, в которой можно провести эффективную оптимизацию, в частности за счет ее емкости.

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Напомним:

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В 2024 году минимальная зарплата была увеличена до 8000 гривен, но в 2025 году ее размер останется без изменений в течение всего года.

Средняя заработная плата работников государственных органов в августе 2024 года составляла 55,8 тыс грн. С начала 2024 года она выросла.