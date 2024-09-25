Всі розділи
Укр / Рус

Зарплати в держорганах зросли з початку року: де отримують найбільше

Середа, 25 вересня 2024, 15:47 - Віктор Волокіта
 

Середня заробітна плата працівників державних органів у серпні 2024 року становила 55,8 тис грн. 

Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Якщо її порівняти з липнем, то середня зарплата зменшилася на 5%, а порівняно із січнем – збільшилася більш ніж на 44%. 

Найбільше отримуютьпрацівники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), де ередня зарплата становить 111,9 тис грн. 

Реклама:

Друге місце посідає Антимонопольний комітет - 97 тис грн, третє – Національна рада з питань телебачення і радіомовлення - майже 80 тис грн.

Найменші зарплати в Державній інспекції енергетичного нагляду – 36 тис грн.

Нагадаємо:

Реклама:

В Україні 18 вересня стартувала інформаційна кампанія "Звісно, зможеш!", яка сприятиме скороченню гендерного розриву в оплаті праці.

зарплата Україна
Реклама:
Матеріали за темою
Новини 24 вересня: мінімалка без змін, ШІ в українських військах, проблеми з фото АЕС та картопля 24 вересня 2024, 21:00
"Слідство.Інфо": Новий міністр агрополітики живе у квартирі тещі вартістю 18 мільйонів 23 вересня 2024, 17:12
В Україні хочуть скоротити розрив між зарплатами чоловіків та жінок: стартувала інформкомпанія 18 вересня 2024, 16:44
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті