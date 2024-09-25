Зарплати в держорганах зросли з початку року: де отримують найбільше

Середня заробітна плата працівників державних органів у серпні 2024 року становила 55,8 тис грн.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Якщо її порівняти з липнем, то середня зарплата зменшилася на 5%, а порівняно із січнем – збільшилася більш ніж на 44%.

Найбільше отримуютьпрацівники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), де ередня зарплата становить 111,9 тис грн.

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Друге місце посідає Антимонопольний комітет - 97 тис грн, третє – Національна рада з питань телебачення і радіомовлення - майже 80 тис грн.

Найменші зарплати в Державній інспекції енергетичного нагляду – 36 тис грн.

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