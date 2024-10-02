Корея предоставит первый кредит для бюджета Украины
Министерство финансов в среду, 2 октября, подписало кредитный договор с Экспортно-импортным банком Кореи о привлечении кредита на сумму $100 млн.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Привлечение 100 млн долларов США станет первой финансовой поддержкой, которая поступит в Госбюджет Украины от Республики Корея.
Кредит привлекается на срок в 20 лет, процентная ставка - 1,0% годовых. Льготный период составляет 5 лет от даты подписания кредитного договора.
Напомним, что в апреле 2024 года между Правительствами Украины и Республики Корея было подписано Соглашение, которое предоставляет возможность Украине привлекать кредиты на сумму до 2,1 млрд долларов США в течение 2024 - 2029 годов.
"Дальнейшие проекты, которые будут реализовываться в рамках двустороннего сотрудничества с Корейской стороной, будут направлены на поддержку экономического развития Украины и способствовать дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству между странами", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Напомним:
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