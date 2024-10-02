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Укр / Рус

Корея предоставит первый кредит для бюджета Украины

Среда, 2 октября 2024, 18:03
 
фото: минфин

Министерство финансов в среду, 2 октября, подписало кредитный договор с Экспортно-импортным банком Кореи о привлечении кредита на сумму $100 млн. 

Об этом сообщила пресс-служба министерства. 

Привлечение 100 млн долларов США станет первой финансовой поддержкой, которая поступит в Госбюджет Украины от Республики Корея. 

Кредит привлекается на срок в 20 лет, процентная ставка - 1,0% годовых. Льготный период составляет 5 лет от даты подписания кредитного договора.

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Напомним, что в апреле 2024 года между Правительствами Украины и Республики Корея было подписано Соглашение, которое предоставляет возможность Украине привлекать кредиты на сумму до 2,1 млрд долларов США в течение 2024 - 2029 годов.

"Дальнейшие проекты, которые будут реализовываться в рамках двустороннего сотрудничества с Корейской стороной, будут направлены на поддержку экономического развития Украины и способствовать дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству между странами", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко. 

Напомним:

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Экономическая правда
Укр / Рус
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