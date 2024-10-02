Нацбанк хочет изменить подход к установлению валютного курса

Национальный банк Украины представил план перехода к одной - ежедневной - корзине валют для установления официального курса.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на встречу представителей рыночного блока НБУ с активными участниками денежного и валютного рынков.

Как говорится в сообщении, на сегодня действует две корзины - для ежедневного и ежемесячного установления.

Во время заседания НБУ представил подходы к расчету нового индикатора валютного рынка - справочного значения курса гривны к евро по состоянию на 12 часов.

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"Он был разработан по просьбе участников рынка в сотрудничестве с экспертом международной технической помощи. После публичного обсуждения соответствующие предложения будут внесены на рассмотрение правления НБУ", - рассказали в Нацбанке.

Также участники заседания обсудили изменения в методологии расчета официального курса гривны к иностранным валютам (кроме доллара США) и учетной цены банковских металлов. Новая методология их расчета, как ожидается, будет соответствовать методологии расчета нового индикатора - справочного значения курса гривны к евро по состоянию на 12 часов.

Напомним:

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Национальный банк Украины с 1 октября 2024 года возобновил предоставление услуг по реализации, покупке и оценке поврежденных инвестиционных монет Украины.