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НБУ відновив роботу кас для операцій з інвестиційними монетами

Середа, 2 жовтня 2024, 14:16 - Віктор Волокіта
 

Національний банк України з 1 жовтня 2024 року відновив надання послуг з реалізації, купівлі та оцінки пошкоджених інвестиційних монет України.

Про це повідомила пресслужба НБУ. 

"З 1 жовтня Національний банк відновлює надання послуг з реалізації громадянам інвестиційних монет України, купівлі у громадян інвестиційних монет України та приймання пошкоджених інвестиційних монет України для оцінки", - зазначили в НБУ.

Як йдеться в повідомленні, ціни на інвестиційні монети встановлюються згідно з порядком розрахунку для банківських та дорогоцінних металів.

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Здійснити операції можна буде в київських касах НБУ на Контрактовій площі, 2а.

Нагадаємо:

Національний банк обмежував операції з інвестиційними монетами у зв'язку з початком повномасштабного вторгнення РФ.

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Економічна правда
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