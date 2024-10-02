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Часть работников "Новой почты" "мигрирует" в компании, которые бронируют 100% персонала – Климов

Среда, 2 октября 2024, 17:09 - Виктор Волокита

Предприятия, которые, как и крупнейший логистический оператор Украины "Новая почта", могут бронировать только 50% персонала, испытывают большой дефицит рабочей силы в связи с миграцией в те, которые бронируют 100% работников компании.

О такой тенденции сообщил совладелец "Новой почты" Вячеслав Климов во время конференции "Бизнес и война - диалоги о будущем", организованной New Voice, передает "Интерфакс-Украина". 

"Видим тренд, когда сотрудники начинают мигрировать, переходить в компании, которые обеспечивают 100% бронирование. С моей точки зрения, происходит определенный перекос", - констатировал он.

По словам Климова, это усугубляет дефицит персонала в связи с мобилизацией.

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В Вооруженные силы Украины уже мобилизовано 3549 сотрудников "Новой почты", 166 из них погибли, сообщил Климов.

Совладелец "Новой почты" рассказал, что компания преодолевает негативные тренды, переучивая женщин на профессии, которые традиционно женскими не были. Кроме того, инвестирует в технологии, автоматизацию процессов.

Напомним:

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Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что экономическое бронирование надо было давно ввести. В то же время этот вопрос до сих пор дискутируется из-за своей сложности.

Новая почта бронирование бизнес
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Экономическая правда
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