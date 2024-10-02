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Российское приложение Rutube удалили из Google Play

Среда, 2 октября 2024, 16:52 - Алексей Артемчук

Российский видеохостинг Rutube, который является российским аналогом видеохостинга YouTube, стал недоступным для загрузки из Google Play в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Rutube.

Представители Rutube подтвердили, что приложение теперь можно установить только в США, назвав это "забавной путаницей".

По запросу Rutube магазин приложений поиск выдает приложение VK Видео и YouTube.

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Некоторые пользователи Smart TV также подтвердили, что приложение видеохостинга не работает.

Напомним:

Видеохостинг RuTube, который российские власти продвигают как замену YouTube, исчез из магазина приложений App Store.

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Экономическая правда
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