В Украину до конца года будут меньше ввозить товаров: импорт газа упал на 58%

До конца 2024 года следует ожидать уменьшения ввоза в страну импортных товаров, что прямо повлияет на количество таможенных платежей.

Об этом сообщает Гостаможслужба со ссылкой на расчеты Министерства экономики Украины.

Так, в сентябре объемы налогооблагаемого импорта уменьшились по сравнению с августом текущего года на 11% или на 2 315 тыс тонн. В частности, существенно снизился импорт природного газа - на 58%, проката плоского - на 51%, нефтепродуктов - на 26%.

Одним из ключевых факторов, повлиявших на перечисление в бюджет таможенных платежей, стало увеличение объемов льгот по уплате таможенных платежей до 18,7 млрд грн. Например, существенно выросли суммы предоставленной "энергосберегающей" льготы и льготы при импорте электромобилей.

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Гостаможслужба сообщила, что в сентябре 2024 года в государственный бюджет поступило 52,3 млрд грн таможенных платежей, что по сравнению с предыдущим месяцем больше на 1,2 млрд гривен. При этом, как говорится в сообщении, индикативный показатель поступлений от таможни выполнен на 86,9%.

Всего за 9 месяцев 2024 года Гостаможслужба обеспечила поступление 432,2 млрд грн, что позволило дополнительно перечислить в Государственный бюджет 4,1 млрд грн.

Напомним:

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В сентябре 2024 г. Украина сократила импорт электроэнергии на 7,5% по сравнению с августом 2024 г. - до 438 тыс. МВт-ч.